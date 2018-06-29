مطران الكاثوليك: افتتاح مغارة العائلة المقدسة بدرنكة بعد تطويرها الأحد المقبل

أسيوط ـ محمود عجمى

أنهت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسيوط، أعمال الترميم والتطوير لمغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وقال الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أنه عقب مباركة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، أيقونة مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، ودعوة ملايين الوفود الكاثوليكية لزيارة مسار العائلة المقدسة في مصر، تم العمل على تطوير دير السيدة العذراء بدير درنكة، وعمل بعض التجهيزات، تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

وأضاف مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، أنه سيتم افتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بأسيوط وذلك يوم الأحد 1 يوليو المقبل، بحضور كل من صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك كنيسة الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وسفير الفاتيكان بمصر والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط واللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، والعديد من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة .

وأوضح الأنبا كيرلس وليم، أنه عقب قيام مهندسين متخصصين فى ترميم الآثار، تابعين لوزارة الآثار المصرية، وأثناء أعمال الترميم تم اكتشاف مغارة وبئر مياه كانت العائلة المقدسة تشرب منه أثناء تواجدها فى المنطقة، وأيضا مرسي السفن والذى أبحرت منه العائلة المقدسة أثناء عودتها إلى فلسطين".

وأشار الأنبا كيرلس، إلي أنه تم عمل تطوير لأول بانوراما كاملة للمحطات والأماكن التى مكثت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها فى مصر، حيث يستطيع الزائر أن يرى الأماكن التى مرت بها العائلة المقدسة فى مصر، كما تم تزويد البانوراما ببطاقات شرح واستخدام تقنية البار كود بحيث يستطيع الزوار أن يستمعوا إلى شرح كامل لكل مكان من أماكن مسار العائلة المقدسة بمصر؛ مؤكدا على اهتمام الدولة بتنشيط السياحة الدينية وتشجيعها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.