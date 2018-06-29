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"مصر للطيران" تختتم جسرها الجوى لإعادة معتمرى رمضان للبلاد.. غدا

الجمعة، 29 يونيو 2018 09:54 م
"مصر للطيران" تختتم جسرها الجوى لإعادة معتمرى رمضان للبلاد.. غدا مصر للطيران
كنب هانى عثمان
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تختتم غدا السبت، الشركة الوطنية مصر للطيران، جسرها الجوى لعودة معتمرى شهر رمضان من الأراضى المقدسة للبلاد بعد أدائهم مناسك العمرة.

وقال مصدر بالشركة، إن مصر للطيران نجحت فى إعادة 98% من إجمالى المعتمرين إلى البلاد، بإجمالي 430 رحلة جوية على متنهم 41 ألف معتمر من مطارى جدة والمدينة المنورة.

كان مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى استقبل، اليوم الجمعة، 3 آلاف معتمر على متن 16 رحلة جوية من مطارى جدة والمدينة المنورة.

 


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