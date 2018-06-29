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الجمعة، 29 يونيو 2018 03:20 م
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مصرع 8 أشخاص فى انفجار شاحنة وقود شرقى الصين

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:35 م
مصرع 8 أشخاص فى انفجار شاحنة وقود شرقى الصين انفجار شاحنة - أرشيفية
أ ش أ
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لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، إثر انفجار ضخم نجم عن تصادم شاحنة وقود بسيارة نقل فى منطقة سكنية بمقاطعة "آنهوي" شرق الصين.

وقالت شرطة "يانج شانج" التابعة لمقاطعة "آنهوي" وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، اليوم الجمعة، إن الانفجار نجم عن اصطدام سيارة نقل تحمل فحما بناقلة وقود، ليلة الأمس، أثناء توقفها فى إشارة المرور، وأدى تسرب الغاز من شاحنة الوقود إلى انفجار وتدمير منزل مجاور من ثلاثة طوابق، واشتعال النيران فى عدة منازل، فيما شبهه شهود عيان بانفجار قنبلة ذرية.

وفتحت الشرطة التحقيقات فى الحادث الذى أسفر عن مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وسائق الشاحنة وسائق مركبة أخرى اشتعلت فيها النيران، وإصابة 4 آخرين، فيما نجا سائق ناقلة الوقود.


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