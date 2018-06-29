مصرع 3 شباب من الشرقية غرقا فى العين السخنة

الشرقية - فتحية الديب

لقى 3 شباب من عزبة عزبة المنأجاة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية مصرعهم غرقا فى العين السخنة أثناء التوجه مع مجموعة من أصدقائهم للاستجمام، وتم استخراج الجثث، وتأدية صلاة الجنازة، اليوم، على 2 منهما، فيما تجمع أهالى العزبة أمام المسجد فى انتظار وصول الجثمان الثالث لتشييعه لمثواه الأخير.

تلقى مدير أمن السويس إخطارا من شرطة النجدة بغرق 3 شباب من محافظة الشرقية، أثناء قيامهم بالاستحمام فى العين السخنة، وتم استخراج جثتين بمعرقة الإنقاذ، فيما تم استخراج الجثة الثالثة من قبل قوات حرس الحدود.

وكان 3 من شباب عزبة المنأجاة وهم "عزوز.ب" و"أحمد.إ" و"إيهاب.ح"، توجهوا أمس لقضاء إجازة بالعين السخنة، وأثناء الاستحمام تعرضوا للغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.



مصرع 3 شباب من الشرقية غرقا في مياه العين السخنة (1)



مصرع 3 شباب من الشرقية غرقا في مياه العين السخنة (2)



مصرع 3 شباب من الشرقية غرقا في مياه العين السخنة (3)



مصرع 3 شباب من الشرقية غرقا في مياه العين السخنة (4)



مصرع 3 شباب من الشرقية غرقا في مياه العين السخنة (5)



مصرع 3 شباب من الشرقية غرقا في مياه العين السخنة (6)



مصرع 3 شباب من الشرقية غرقا في مياه العين السخنة (7)



مصرع 3 شباب من الشرقية غرقا في مياه العين السخنة (8)