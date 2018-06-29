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مصرع 3 أطفال وفقدان 100 شخص إثر غرق مركب بسواحل ليبيا

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:36 م
مصرع 3 أطفال وفقدان 100 شخص إثر غرق مركب بسواحل ليبيا غرق مهاجرين - أرشيفية
أ ف ب
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انتشلت جثث 3 أطفال وأعلن عن فقدان نحو 100 شخص بعد غرق مركب يقل مهاجرين الجمعة، قبالة ليبيا وفق ما أفاد ناجون وعناصر من حرس السواحل الليبيين.

وقال ناجون نقلوا إلى منطقة الحميدية على بعد 25 كلم شرق العاصمة طرابلس ان نحو 120 شخصا كانوا على متن القارب المطاطى عندما غرق على بعد 6 كيلومترات من الساحل الليبى، وأمكن انقاذ 16 شخصا.

وكان مسؤول فى خفر السواحل الليبى أكد أن هناك مخاوف من غرق نحو 100 شخص كانوا على متن قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل غرب ليبيا.

وأضاف أن خفر السواحل أنقذ 14 شخصا إلى الشرق مباشرة من العاصمة طرابلس.

 

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