مصرع شاب بطعنه نافذة فى الصدر أثناء مشاجرة بالدقهلية

لقى شاب بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، مصرعه عقب إصابته بطعنه نافذة بالصدر فى مشاجرة.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى الرائد أحمد الشارود رئيس مباحث المطرية، بوصول "عبده محمد عوض" 33 سنة مقيم قرية العصافرة دائرة المركز إلى مستشفى المطرية المركزى مصابا بجرح نافذ بالصدر بالناحية اليسرى وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

قامت قوة من مركز شرطة المطرية برئاسة الرائد أحمد الشارود رئيس المباحث، والنقيب محمد شلبي معاون مباحث المركز، والقوة المرافقة لهم، بالانتقال إلى مكان وقوع الحادث وتم ضبط المتهم فى تلك الواقعة ويدعى "أحمد ص م ش" مقيم قرية العصافرة دائرة المركز .

و كشفت التحريات نشوب مشاجرة أثناء تواجد المجنى عليه، وتلقى طعنة نافذة بسلاح أبيض، وتم التحفظ على المتهم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.