مصدر يابانى: بومبيو سيتوقف فى طوكيو خلال عودته من كوريا الشمالية الأسبوع المقبل

طوكيو (أ ش أ)

كشف مصدر فى الحكومة اليابانية أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، سيزور اليابان، فى طريق عودته من زيارته لكوريا الشمالية الأسبوع المقبل، والتى كشفت عنها تقارير إعلامية، وذلك لإجراء محادثات مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبى.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المصدر - الذى لم تسمه - قوله اليوم الجمعة، إن الحكومتين اليابانية والأمريكية ترتبان من أجل توقف بومبيو فى السابع والثامن من يوليو المقبل فى العاصمة طوكيو فى طريق عودته، ومن المتوقع أن يلتقى كذلك فى طوكيو نظيره اليابانى تارو كونو.

وأشار إلى أن الحكومة اليابانية ترغب فى إطلاعها على نتائج محادثات بومبيو مع المسؤولين الكوريين الشماليين الأسبوع المقبل.

كانت صحيفة "فينانشال تايمز" كشفت أن بومبيو سيتوجه فى السادس من يوليو المقبل إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، للضغط من أجل إحراز تقدم فى جهود إدارة ترامب الرامية إلى نزع السلاح النووى الكورى الشمالى، بحسب ما نقلته عن أربعة أشخاص مطلعين على خطة وزير الخارجية الأمريكى.

وفى حال تمت زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية بالفعل، فستكون أول اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين من البلدين منذ انعقاد القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم يونج أون، فى سنغافورة فى 12 يونيو الجاري.

وكانت لبومبيو زيارتان سابقتان لكوريا الشمالية بعد توليه منصبه هذا العام وقبل انعقاد القمة، وعاد من آخرهما إلى واشنطن وبصحبته الرعايا الأمريكيين الثلاثة الذين كانت تحتجزهم كوريا الشمالية.