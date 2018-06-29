مصادر سورية: مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا فى قصف جوى على درعا

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أعلنت مصادر سورية مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا فى غارات جوية استهدفت محافظة درعا جنوب سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المصادر - وفقا لراديو (سوا) الأمريكى اليوم الجمعة "إن الجيش السورى شن غارات جوية مكثفة على مواقع المعارضة فى بلدات نوة غرب درعا وطيبة والمسفرة والسهوة والجيزة فى ريف المحافظة الشرقي".

وكان عشرات الآلاف من الفارين من القتال فى درعا قد وصلوا إلى الجولان المحتلة وأقاموا خياما على بعد مئات الأمتار من السياج الحدودى مع إسرائيل.

وكان قوات الجيش السورى وحلفاؤه تمكنت - أمس - من استكمال تحرير بلدة الحراك بريف درعا الشرقى، فيما تقدمت القوات السورية باتجاه مركز المدينة.