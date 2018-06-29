video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 02:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مساجد مصر تتحدث اليوم عن حرمة الكذب وإشاعة الفوضى فى خطبة الجمعة

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:00 ص
مساجد مصر تتحدث اليوم عن حرمة الكذب وإشاعة الفوضى فى خطبة الجمعة وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة
كتب لؤى على
إضافة تعليق
تتحدث مساجد مصر اليوم فى خطبة الجمعة الثالثة من شهر شوال عن حرمة الكذب والإفتراء والإفساد وإشاعة الفوضى، وذلك موضوع الخطبة التى حددته وزارة الأوقاف. 
 
وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
 
ومن المقرر أن يؤدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة، بمسجد الحامدية الشاذلية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل "دينية البرلمان": لوزارة الأوقاف الأحقية فى الفتوى العامة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى أول حوار عقب تجديد الثقة به: «يونيو» كتبت تاريخا استثنائيا.. والرئيس السيسى قام بأكبر عملية إنقاذ وطنى فى.. والإخوان جماعة إرهابية إقصائية عنصرية وتزعم أنها المختارة

وزير الأوقاف يتوجه بخالص العزاء لفضيلة الإمام الأكبر فى وفاة شقيقته

وزارة الاوقاف

خطبة الجمعة

مساجد مصر

شهر شوال




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة