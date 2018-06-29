مسؤول بشركة للملاحة الجوية: طائرة مومباى المحطمة لم يكن مصرح لها بالطيران

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قال مسؤول بشركة "يو واي" للملاحة الجوية المالكة للطائرة التى تحطمت أمس فى منطقة "جاتكوبار" بمدينة مومباى الهندية، وقتل على إثرها 5 أشخاص، إنه لم يكن مصرح للطائرة بالطيران، وكانت تخضع لإصلاحات كبيرة بعد عملية تصادم سابقة لها.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة عن مسؤول بالشركة ويُدعى أنيل تشاوهان، قوله إن الطائرة كانت فى رحلة تجريبية عندما تحطمت أمس، مضيفاً أن الطائرة لم تُسلم إلى الشركة ولم يكن لديها صلاحية رسمية للطيران ، وأوضحت القناة أن الطائرة تعرضت للتحطم منذ 6 سنوات.

وكان مسؤولون بالشرطة والملاحة الجوية بالهند قد قالوا إن 5 أشخاص قتلوا إثر تحطم طائرة تابعة لإحدى الولايات الهندية فى منطقة "جاتكوبار" بمدينة "مومباي" ، وكان طاقم الطائرة يتكون من 4 أشخاص قتلوا جميعاً ، بالإضافة إلى شخص آخر كان على الأرض أثناء سقوط الطائرة، حيث كانت الطائرة فى عملية اختبار وعلى متنها طيارين اثنين ومهندسين اثنين آخرين.

يذكر أن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها ، واشتعلت بها النيران.