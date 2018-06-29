مدير عام الأمن اللبنانى: العودة الطوعية للنازحين السوريين ستتوالى

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قال مدير الأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم، إن العودة الطوعية للنازحين السوريين بلبنان ستتوالى، مشيرا إلى ما صرحت به ممثلة مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى لبنان ميراى جيرار بأن 90 % من النازحين يرغبون فى العودة.

وكانت دفعة أولى من النازحين السوريين بلبنان قد عادوا بالأمس إلى بلداتهم ومناطقهم داخل سوريا، من خلال معبر وادى حميد، وذلك بالتنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية، وموافقة الأخيرة على عودتهم، وكذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وحضورها.

وأضاف اللواء إبراهيم، فى تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أوردته فى عددها الصادر اليوم الجمعة، أن هذه الرغبة تعنى إرادة طوعية للعودة، الأمر الذى سيسهل مهمة الأمن العام بهذا الشأن.

وأشار إلى أن من لم يتمكن من النازحين من العودة بالأمس بسبب عوائق لوجيستية حالت دون ذلك، سيعود فى أقرب فرصة، مؤكدا أن السبب هو تأخر عدد منهم فى الوصول إلى أماكن وجود الحافلات التى تقلهم وليس لأى سبب آخر.