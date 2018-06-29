مدير تعليم القاهرة: تكريم أوائل الدبلومات الفنية لحثهم على التميز

تقدم محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالتهانى للطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والتفوق، معلنًا أنه سيتم تكريم الأوائل والاحتفال بهم لحثهم على التميز والتفوق الدائم ويكونوا نموذجًا يحتذى به.

وقال عطية، إنه على مستوى دبلوم المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام 3 سنوات حصل على المركز الأول الطالب أحمد محمد المليجى بمدرسة شبرا الفندقية بمجموع 535 درجة بنسبة 93.86%، وحصلت الطالبة نانسى عماد عادل من مدرسة سان استيفانو الفندقية الخاصة بالقاهرة على المركز الثانى بمجموع 533 درجة بنسبة 93.51%، بينما حصلت الطالبة منة الله محمد فتحى على المركز الثالث بمدرسة سان استيفانو الفندقية الخاصة بالقاهرة بمجموع 527 بنسبة 92.465، فى حين جاءت الطالبة سارة محمد عزت بالمركز الثالث مكرر من مدرسة الاورمان الفندقية الخاصة بالقاهرة.

أما على مستوى دبلوم المدارس الفنية الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج نظام 3 سنوات، حصلت على المركز الأول الطالبة ايمان سيد عبده من مدرسة شبرا الثانوية الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج بمجموع 679 درجة بنسبة 91.76%.

وأشاد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفوق الطالب أحمد محمد المليجى إبراهيم الحاصل على المركز الأول على دبلوم المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، تخصص مطعم، بمدرسة شبرا الثانوية الفندقية محافظة القاهرة نظام الخمس سنوات بمجموع 535 من أصل 570 أى 93,86%، لافتاً إلى أن عمر الطالب 52 عامًا، ومن الجدير بالذكر أنه تقدم للامتحان من الخارج (فئة عمال)، وهو من مواليد 1965 وهذه ظاهرة جديرة بالتشجيع، حيث إنه أثبت إمكانية التعلم والتفوق مدى الحياة، وهذا يشير إلى أن العلم لا يتوقف عند مرحلة عمرية، مؤكدًا أهمية التعلم مدى الحياة لأنه محور التعليم فى المرحلة المستقبلية.