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الجمعة، 29 يونيو 2018 02:42 ص
خالد صلاح
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محافظة القاهرة: القضاء على 80% من ظاهرة "عربات الكارو"

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:00 ص
محافظة القاهرة: القضاء على 80% من ظاهرة "عربات الكارو" إزالة عربات الكارو - أرشيفية
ماجد تمراز
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قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه خلال العام المُنقضى، وأوائل العام الجارى، بدأت المحافظة فى محاربة ظاهرة عربات الكارو، من خلال تدشين مبادرة "القاهرة بلا كارو"، وكان لتلك المبادرة مفعول السحر، مشيراً إلى أنها لاقت دعم كبير من رئاسة الوزراء، وتضمنت المبادرة سحب كل عربات الكارو الموجودة بالأحياء بالتراضى مع أصحابها، وتسليمهم تروسكيل لأداء مهامهم التى كانوا يقومون بها بعرباتهم القديمة، ولاقت المبادرة استحسان أصحاب العربات أنفسهم.
 
وأضاف الشيخ فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المحافظة تمكنت من تنفيذ ما يقرب من 80 % من مبادرة "قاهرة بلا كارو"، وجمعت مئات العربات وتم إعدامها، وتم تسليم تروسكيلات بديلة عنها، وبتلك الخطوة ولو تم التعامل مع كل العربات بالأحياء، ستتخلص محافظة القاهرة من آفة ووسيلة نقل عتيقة دامت لعشرات السنوات، كما أنها ستُحدث تطويراً فى طبيعة وسائل النقل بشوارعها.

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