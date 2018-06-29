محافظة القاهرة: التصدى لبؤر الباعة الجائلين بعين شمس وتسكينهم بأسواق نموذجية

تبدأ أجهزة حى عين شمس برئاسة اللواء ألبير الفونس خلال الأسبوع الجارى مرحلة تسكين الباعة الجائلين المنتشرين بمنطقة "الجراج" على محور جسر السويس بالسوق الذى تم إنشائه بالجهود الذاتية من خلال تبرع أحد رجال الأعمال بالحى بالقرب من المكان و يضم أكثر من 28 باكية، وذلك بعد حصرهم بمعرفة الحى وقسم الشرطة ورفع إشغالاتهم وتطهير الأرصفة وفتح الشوارع المغلقة.

ويأتى ذلك استمرارا لجهود محافظة القاهرة فى القضاء والتصدى لبؤر الباعة الجائلين ورفع إشغالاتهم وبناء على توجيهات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لنوابه وكافة رؤساء الأحياء بالتخطيط للتوسع فى إقامة الأسواق الحضارية لحل الأزمة وابتكار المزيد من الحلول الفعالة لمواجهة الظاهرة طبقا لإمكانات وظروف كل حى دون تضرر أحد أطرافها سواء المجتمع والمواطن أو الباعة.

وأكد اللواء البير الفونس رئيس حى عين شمس أنه سيتم تخصيص هذا السوق لباعة الخضر والفاكهة، وان اقامته جاءت تنفيذاَ لتوجيهات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بإنشاء أسواق بسيطة لتجميع الباعة الجائلين داخلها بالقرب من أماكن تواجدهم مع التزام كل بائع بالموقع المحدد له داخل السوق وعدم السماح قطعيا بتواجد أى بائع آخر خارج نطاق السوق، وكذلك إعادة الانضباط لكافة الأسواق الرسمية الأخرى المنتشرة بالأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين وتعدى الباعة على مساحات غير المخصصة لهم.

وأضاف أنه جار إنشاء سوق أخرى بالحى بشارع عزيز المصرى بتمويل الجهود الذاتية أيضا، وسيتم تخصيصه لباعة الملابس والأحذية.

وعلى صعيد متصل واصلت أجهزة الحى شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق ومأمور قسم عين شمس لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطرق العامة بنطاق الحى ومراجعة تراخيص المقاهى والمحال والمطاعم وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص، ومصادرة الاشغالات وتحرير محاضر وإحالة المخالفين للنيابات المختصة، والتى اسفرت فى يومها الاخير بمنطقة "الجراج" عن ضبط ومصادرة أكثر من 30 عربة خشبية وطاولات للباعة الجائلين بالخضر والفاكهة وتم التحفظ عليها وتسليمها لدور الأيتام بالحى مع التحفظ على العربات الخشبية والطاولات، كذلك ركزت الحملة على فتح الشوارع المغلقة وتطهير الأرصفة للمارة حفاظا على أرواحهم ولتسيير حركة المرور منعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بمختلف مناطق الحى.