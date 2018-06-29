مجلس صندوق النقد الدولى يجتمع مساء اليوم لصرف 2 مليار دولار لمصر

كتب: أحمد يعقوب

يعقد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، اجتماعًا بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، يتضمن بحث ومناقشة المراجعة التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر.

ومن المتوقع أن يتم الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار، وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، تلقت مصر منه بالفعل 6 مليارات دولار.

ويتمثل الأثر الاقتصادى لصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، فى أنها تدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ17.9 جنيه للدولار، كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.