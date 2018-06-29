مباحث تموين الجيزة تكثف حملاتها لمراقبة مستودعات الغاز والأسواق

كتب إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بالجيزة حملات مستمرة لمتابعة تطبيق الأسعار الاسترشادية بالمحافظة التى يتم وضعها بالتنسيق مع رابطة تجار سوق الجملة ومديرية التموين، على أسواق المحافظة للتأكد من العمل بهذه الأسعار وضبط المخالفين لها.

وضبطت مباحث تموين الجيزة مستودعين للبوتجاز بالوراق قاما بتخزين حصة من الإسطوانات قبل زيادة أسعار المواد البترولية، وقاما ببيعها بالأسعار الجديدة بالسوق السوداء بإجمالى إسطوانات 348 أسطوانة، إلى جانب ضبط مستودع بأكتوبر قام بنفس العمل بإجمالى 250 إسطوانة، وتم تحرير محاضر لتلك المستودعات.

وتكثف مباحث تموين الجيزة حملاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة أسعار السلع المدعمة والاستراتيجية بالأسواق، ومراعاة توفير السلع، منعا لاستغلال المواطن المصرى.