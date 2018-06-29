مباحث التموين بسوهاج تضبط 146 قضية منها التصرف في 1000 أسطوانة بوتاجاز

سوهاج - محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة رئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة وبإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج لتحقيق أقصي رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 146 قضية من بينها ضبط.

حيث تم ضبط فتحي ع س 56 سنة صاحب مستودع بوتاجاز ويقيم دائرة مركز جرجا لامتناعه عن توزيع اسطوانات البوتاجازوتم ضبط "500 " إسطوانة بوتاجاز و تحرر عن ذلك المحضر رقم 31 أحوال.

وتم ضبط رشيد ا م - 48 سنة صاحب مستودع بوتاجاز ويقيم دائرة مركز دار السلام لتصرفه في "500" أسطوانة بوتاجاز من حصة المستودع وبيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 32 أحوال مركز دار السلام بتاريخه.

وتم ضبط وسام ا ر 20 سنة صاحب محل محمول ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة بالمحل وتم ضبط عدد"13" سماعة " هاند فري " وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4885 جنح قسم طهطا لسنة 2018 مركز جرجا بتاريخهو تم ضبط "20" كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3084 جنح مركز جهينة لسنة 2018

كمـــا تـــم ضبــــط "16" قضية انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و ضبط "20 " قضية أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وضبط " 10 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وضبط " 9 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل وضبط " 23 " قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وضبط" 28" قضية عدم حمل شهادة صحية وضبط " 20" قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع.