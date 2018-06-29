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ماليزيا: تجميد الحسابات المصرفية لحزب نجيب عبد الرزاق

الجمعة، 29 يونيو 2018 07:34 ص
ماليزيا: تجميد الحسابات المصرفية لحزب نجيب عبد الرزاق نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا السابق
كوالالمبور (رويترز)
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قالت وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، إن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع فى ماليزيا، جمدت الحسابات المصرفية للحزب السياسى الذى سبق أن تزعمه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وذلك فى إطار التحقيقات بشأن صندوق التنمية الماليزى (1إم.دي.بي).

ويعتقد أن حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذى تزعمه نجيب تلقى أموالا من صندوق (1إم.دي.بي). والصندوق محل تحقيقات فى قضايا غسل أموال فى ما لا يقل عن ست دول.

وأعادت ماليزيا فتح التحقيق بشأن الصندوق الشهر الماضى بعد فوز غير متوقع لتحالف مهاتير محمد الذى هزم التحالف الذى يقوده حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والذى ظل يحكم البلد لما يزيد على 60 عاما حتى الشهر الماضي.

وتقول السلطات الأمريكية إن ما يزيد على 4.5 مليار دولار جرى اختلاسها من الصندوق وإن نحو 700 مليون دولار تم تحويلها إلى الحساب المصرفى الخاص برئيس الوزراء السابق.

وينفى نجيب ارتكاب أى مخالفات وأصر فى مقابلة أجرتها معه الأسبوع الماضى على أن السبعمائة مليون دولار كانوا تبرعا من السعوديين.

 

 


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