مادة أحالت أوراق 6 متهمين بـ"التعدى على كمين الخصوص" للمفتى.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أوراق 6 متهمين من أصل 12 متهمًا بقضية "التعدى على كمين الخصوص"، للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.

ووضع المشرع نص المادة 381 إجراءات جنائية والتى نصت على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وكما جاء بالمادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قد قررت إحالة 6 متهمين فى اتهامهم بالتعدى على كمين شرطة الخصوص، لفضيلة المفتى، كما حددت جلسة 28 أغسطس للنطق بالحكم على المتهمين.