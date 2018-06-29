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لافروف: لا مهلة نهائية لسحب قواتنا من سوريا والأمر مرهون بالوضع على الأرض

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:24 م
لافروف: لا مهلة نهائية لسحب قواتنا من سوريا والأمر مرهون بالوضع على الأرض لافروف
(أ ش أ)
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الجمعه، إن روسيا لا تحدد مهلا نهائية مصطنعة لسحب قواتها من سوريا إذ أن هذه الأمر يعتمد على الوضع على الأرض.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى لافروف قوله " لا نحب المهل النهائية المصطنعة.. نحن نخفض من وجودنا العسكرى فى سوريا بشكل مستمر وآخر خفض تم قبل أيام قليلة وذكر الرئيس بوتين أن ما يزيد على ألف جندى عادوا إلى روسيا وكذلك بعض الطائرات والعتاد. لذلك فهذا الأمر (سحب القوات) يعتمد على الوضع على الأرض".

ووفقا للدبلوماسى الروسى الكبير تمكنت روسيا مع الجيش السورى وما وصفها بالمعارضة البطولية من عدم السماح لتنظيم داعش بتنفيذ مخططاته بإقامة دولة الخلافة لكن بعض بقايا هذا التنظيم الإرهابى مازالت موجودة هناك ومازالت جبهة النصرة هناك.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ذكر مؤخرا أن روسيا سحبت 13 طائرة مقاتلة و 14 مروحية و1140 جنديا من سوريا على مدار الأيام القليلة الماضية.

 


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