قطع مياه الشرب مساء اليوم عن 9 مناطق بالقاهرة لمدة 24 ساعة

تشهد عدة مناطق بالقاهرة اليوم الجمعة، انقطاعًا فى مياه الشرب لمدة 24 ساعة تبدأ من 10 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 10 مساء يوم غدٍ السبت، وذلك نظراً لاستكمال أعمال تحويل خط المياه الرئيسى قطر 900 مم بشارع الحرية ناصية عمر المختار بالمطرية.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: "أرض الجولف بمصر الجديدة، رافع الغابة، منطقة ألماظة، السبع عمارات، خلف السوبر جيت، طريق جسر السويس، إسكان الزهراء استراحة المشير بمساكن ضباط الحلمية خلف نادي 6 أكتوبر، منطقة عزبة المطرية من شارع الحرية حتى شارع الكابلات عزبة شنودة، ألف مسكن".

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.