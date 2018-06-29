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فيديو.. وفد الإمارات لـ"الجنائية الدولية": قطر دعمت الإرهاب بالمنطقة العربية

الجمعة، 29 يونيو 2018 06:14 م
فيديو.. وفد الإمارات لـ"الجنائية الدولية": قطر دعمت الإرهاب بالمنطقة العربية السفير الإماراتى فى هولندا سعيد على النويس
كتب أيمن رمضان و أحمد عبد الرحمن
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قال السفير الإماراتى فى هولندا سعيد على النويس، إن قطر دعمت الإرهاب والجماعات المسلحة فى المنطقة العربية.

وأشار خلال جلسة استماع الوفد الإماراتى فى المحكمة الدولية حول مزاعم قطرية ضد الإمارات، إلى أن بلاده قدمت أدلة تؤكد عدم التمييز للمواطنين القطريين، مضيفاً أن إجراءات الإمارات هى رد على ممارسات قطر وحماية للحدود.

وتابع السفير الإماراتى فى هولندا، إن بلادها تطلب من المحكمة الدولية رفض الطلب القطرى وكل ما تم تقديمه من إجراءات بشأن انتهاكها حقوق الإنسان.

 

وأضاف "النويس"، خلال دفاعه أمام محكمة العدل الدولية، إجراءات بلاده هى رد على الممارسات القطرية وحماية حدودها وليست انتهاكاً لحقوق الإنسان.


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