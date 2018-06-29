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فيديو.. وزير المالية: "منذ فترة طويلة بنصرف بالسلف وسنتغلب على ذلك وننهيه"

الجمعة، 29 يونيو 2018 07:19 م
فيديو.. وزير المالية: "منذ فترة طويلة بنصرف بالسلف وسنتغلب على ذلك وننهيه" الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يهتم بشكل كبير بمشاكل المواطنين والتعرف عليها من أجل وضع حلول للتغلب عليها وعرض الحلول بمنتهى الصراحة والصدق، وتابع:"مسئولية وزير المالية بمصر مسئولية ضخمة وعبء أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنى فيها.. بنصرف لينا فترة طويلة بالسلف وهذا أدى إلى تراكم الديون وجعل خدمة هذا الدين تؤدى إلى تآكل موارد الدولة ونعمل على التغلب على كافة هذه المشاكل".

وأضاف "معيط"، خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحة لنا وتتمثل فى زيادة قدرة إيرادات الدولة حتى نتمكن من الإنفاق وجعل مصر دولة قادرة على الإنفاق على ذاتها دون الحاجة إلى القروض بالإضافة إلى قدرتها على تنمية الإنسان المصرى.

كما أن الرئيس أكد على ضرورة تبسيط الضرائب والجمارك بما يؤدى تعظيم إيرادات الدولة المصرية، وتابع:" وفى نفس الوقت أكد على أن التكليفات الخاصة ببناء الإنسان المصرى والثلاث ملفات التى حددها التعليم والصحة والثقافة تكون أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة..وتحقيق وضع أفضل للأجيال المقبلة من خلال حل المشاكل المتراكمة".


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