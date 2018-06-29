فيديو.. وزير المالية: عدم إصلاح الاقتصاد جعل المصريون يسكنون المقابر والعشوائيات

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن السبب وراء انتشار ظاهرة العشوائيات وسكن المصريين بالمقابر وتردى خدمات الدولة من تعليم وصحة وخلافه، كان عدم وجود تنمية واستغلال موارد الدولة الاستغلال الأمثل وتبنى سياسات اقتصادية إصلاحية تمكن المصريين من عيش حياة آدمية.

وأضاف "معيط"، خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، :"فى فترة كان كل موارد الدولة بتاخدها وبتحطها فى تنكات البنزين ومبتعملش نمو ولا تنمية بشرية واجتماعية، مما أدى لظهور العشوائيات وتردى الخدمات وسكن المصريين المقابر.. وهو ده التمن اللى دفعه الشعب لأنك مش عاوز تعمل إصلاح وتمشى صح".

وشدد وزير المالية على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة المصرية الآن مؤلم للمواطنين لكنه ضرورى من أجل النهوض بالبلاد من الكبوة التى تعانى منها، وتابع:"المواطنين ماتو فى طوابير الخبز فى السابق ودفعوا ثمن عدم الإصلاح الاقتصادى من أموالهم كثيراً".

ووعد "معيط"، باستكمال ما بدأه الوزير السابق عمرو الجارحى من هيكلة وتبسيط إجراءات وميكنة للخدمات، وتابع:"خصص من وقته الكثير وأنا هكمل على ما بدأه"، مشدداً على أن الاهتمام بالعنصر البشرى ضمن أولويات وزارة المالية.

وأضاف أنه يسعى لتحقيق كل شئ يصب فى الصالح العام للدولة المصرية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الضريبية وأن يدفع الجميع تكلفة الإصلاح الاقتصادى، وتابع:"ندرس عدة مقترحات لتحقيق العدالة الضريبية بما يخدم الاقتصاد المصرى".