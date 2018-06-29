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فيديو.. وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأردنى تكثيف التعاون المشترك

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:36 ص
فيديو.. وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأردنى تكثيف التعاون المشترك جانب من اللقاء
كتب عز النوبى
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بحث الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع نظيره الأردنى المهندس خالد الحنيفات سبل تعزيز وتكثيف التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عُقد بديوان وزارة الزراعة، بحضور السفير على العايد سفير الأردن بالقاهرة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، والدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الخارجية الزراعية.

وأكد أبو ستيت عمق العلاقات التى تربط بين الأردن ومصر، فى عدد كبير من المجالات والتى يأتى على رأسها مجالات الزراعة، معرباً عن تطلعه لتكثيف هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية أن يشمل التعاون المشترك زيادة فرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية والحيوانية بين الجانبين، لتشمل عمليات الاستيراد والتصدير للخضر والفاكهة، والأسماك والدواجن، فضلاً عن الخيول والتى نجحت مصر مؤخراً فى إلغاء فرض الحظر الذى فرضه الاتحاد الأوروبى عليها، وتم بالفعل التصدير إلى 8 دول أوروبية.

وبحث الجانبان إمكانيات أن يشمل التعاون المشترك تبادل الخبرات والبحوث فى مجال الزراعة، فى مجالات معاملات ما بعد الحصاد، وتطوير سلاسل القيمة، والاستزراع السمكى، وإدارة المياه، فضلاً عن تطوير الإرشاد الزراعى وتوعية المزاعين، ونقل التقنيات الحديثة لهم.

 


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