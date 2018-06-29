فيديو.. المركزى للمحاسبات: نقابة الصيادلة لم تسدد مستحقات الضرائب خلال عامى 2015 و2016

قال أيمن عبد العاطى، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز بفحصه لميزانية نقابة الصيادلة لعامى 2015، و2016، وجد أن النقابة لم تعرض اللائحة الداخلية على وزارة الصحة لاعتمادها، مشيرا إلى أن اللائحة بذلك كأنها لم تكن.

وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، إن النقابة لم تسدد مستحقات الضرائب لعامى 2015، و2016، بمبالغ تصل إلى 42 ألف جنيه، و119 ألف جنيه على التوالى، بالإضافة إلى عدم سداد ضريبة التمغات على الإعلانات لنفس العامين بمبالغ 83 ألف جنيه، و182 ألف جنيه.

وطالب ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات النقابة بسداد تلك المتسحقات.