فنزويلا: أعمال تخريبية فى شركة النفط الوطنية تسببت فى خسائر 14 مليون دولار

كتبت فاطمة شوقى

نددت حكومة نيكولاس مادورو، بأعمال التخريب التى خلفت الملايين من الخسائر فى شركة "بتروليوس دى فنزويلا" PDVSA) بسبب استمرار الاحتجاجات من قبل العاملين بالشركة، وأساتذة الجامعات والعاملين فى مجال الصحة .

وقال المدعى العام لفنزويلا، طارق وليم صعب، للصحفيين إن الشركاء العاملين بشركة PDVSA توقفوا عن إنتاج 175 ألف بروميل من النفط الخام، وأبلغ عن طلب اعتقال 11 مسئولا من الشركة بسبب اتخاذ اجراءات متعمدة تضر بالشركة.

ووفقا لصحيفة "التيمبو" الأرجنتينية، فإن هناك العديد من الأعمال التخريبية المتعمدة التى تحدث فى الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط.

واتهم صعب العاملين فى الشركة بالحاق الضرر لصناعة النفط والاختلاس الاحتياطى والتآمر الجنائى، والمبلغ الاجمالى للخسائر إلى 14 مليون دولار.