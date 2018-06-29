فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، منذ قليل، فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية الطارئة، والمقرر عقدها الواحدة ظهر اليوم، الجمعة، بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية.



ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، 2016، 2017، ويتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما سيتم مناقشة عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة لاعتمادها، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياه والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.