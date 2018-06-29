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غرفة شركات السياحة: 5 يوليو آخر موعد لتقديم طلبات تصعيد الحجاج

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:48 م
غرفة شركات السياحة: 5 يوليو آخر موعد لتقديم طلبات تصعيد الحجاج حجاج
كتبت ميرفت رشاد
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أعلن هشام أمين رئيس اللجنة الدينية بلجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، عن إجراءات وتوقيتات التنفيذية لموسم الحج هذا العام 1439 هجرية، وهى آخر موعد لتقديم طلبات تصعيد الحجاج والمشرفين يوم الخميس 5 يوليو الموافق 21 شوال.
 
ويتم البدء فى تقديم طلبات الحصول على تأشيرات المعاينة اعتباراً من يوم الإثنين 2 يوليو الموافق 18 شوال وحتى يوم الخميس 12 يوليو الموافق 28 شوال، يتم البدء فى تقديم الملفات المبدئية اعتباراً من يوم الأحد 15 يوليو الموافق 2 ذو القعدة وحتى يوم الأربعاء الموافق 25 يوليو الموافق 12 ذو القعدة.
 
توقيت الحج
توقيتات الحج

 


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