عمومية نقابة الصيادلة تناقش اليوم اللائحة الداخلية وميزانية 3 أعوام

كتبت آية دعبس

تنظم نقابة الصيادلة جمعية عمومية عادية، وذلك اليوم الجمعة، الواحدة ظهراً بقاعة مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بالقاهرة، لمناقشة ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، 2016، 2017.

ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما سيتم مناقشة عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة لاعتمادها، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياه والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.