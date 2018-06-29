video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 07:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عمومية نقابة الصيادلة تناقش اليوم اللائحة الداخلية وميزانية 3 أعوام

الجمعة، 29 يونيو 2018 06:00 ص
عمومية نقابة الصيادلة تناقش اليوم اللائحة الداخلية وميزانية 3 أعوام عمومية نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
تنظم نقابة الصيادلة جمعية عمومية عادية، وذلك اليوم الجمعة، الواحدة ظهراً بقاعة مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بالقاهرة، لمناقشة ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، 2016، 2017.
 
ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
 
كما سيتم مناقشة عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة لاعتمادها، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياه والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقيب الصيادلة يلتقى وزير المالية لبحث مشاكل الصيدليات الاقتصادية

نقيب الصيادلة: مد فترة التسجيل بتكليف دفعة 2017 لـ 6 يوليو المقبل

مسئول تأديب "الصيادلة": طلب الأدوية بالدليفرى مجرم وفقا لقانون مزاولة المهنة

نقابة الصيادلة

عمومية الصيادلة

الصيادلة

ميزانية نقابة الصيادلة




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة