عمرو نصار: خطة لتطوير قطاعى الصناعة والتجارة ترتكز على 3 محاور رئيسية

كتب – إسلام سعيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ستسعى خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاعى الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم فى نقل الاقتصاد المصرى لمصاف الدول الرائدة صناعياً وتجارياً، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية سوف تستكمل مسيرة الإصلاح الاقتصادى والبناء على الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على جنى ثمار هذا الإصلاح، وانعكاسه على كافة فئات الشعب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بقطاعى الصناعة والتجارة، والذى استهدف استعراض ملفات عمل الوزارة وكيفية تطويرها، والنهوض بها فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة الجديدة.

وقال نصار، إن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة على 3 محاور عمل رئيسية تشمل زيادة الإنتاج من خلال التوسع الافقى للصناعة الوطنية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة، والتوسع فى الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى ورفع كفاءة وجودة المنتج المصرى والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعاباً للمنتج المصرى، بالإضافة الى العمل على خلق فرص عمل جديدة ولائقة للشباب، لافتاً إلى أهمية استكمال المشروعات القومية، وحل كافة مشكلات القطاع الصناعى والاهتمام بالقطاعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنافسية المرتفعة.

وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الفعال بين كافة الجهات التابعة للوزارة لفض اى تشابكات قد تؤثر سلباً على جمهور المتعاملين مع الوزارة، منوهاً فى هذا الإطار إلى أهمية التحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين جودة، وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

ولفت نصار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل فرق عمل متخصصة لانجاز المهام المكلفة بها الوزارة وذلك وفق توقيتات وأهداف محددة، مشيراً إلى أن الوزارة تضم كفاءات متميزة قادرة على التعامل مع المشكلات والتحديات التى تواجه قطاعى التجارة والصناعة.

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح وزير التجارة والصناعة، أن هذا القطاع الحيوى يمثل أولوية كبيرة فى خطة عمل الوزارة وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال تقديم الدعم الفنى أو التمويلى لهذه المشروعات والتى تشكل الجزء الأكبر فى هيكل الاقتصاد المصرى.

كما طالب الوزير خلال الاجتماع بضرورة تطوير منظومة التشريعات المرتبطة بالشأن الاقتصادى الامر الذى يسهم فى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين سواء المصريين او الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى

وحول أهمية الدور الحيوى الذى تلعبه أجهزة الوزارة فى الارتقاء بجودة المنتج المصرى اكد نصار أن تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة امر حتمى سواء على المنتجات المصنعة محلياً او المستوردة، مشيراً فى هذا الاطار الى أهمية دور الجهات الرقابية فى التأكد من التزام المنتجين بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية سواء المحلية او العالمية خاصة وان هذه المنتجات تمثل سمعة الصناعة المصرية ليس فى السوق المحلى وانما فى الأسواق الخارجية ايضاً.