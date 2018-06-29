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ضبط 57 قضية مخدرات وسلاح فى حملة لتطهير البؤر الإجرامية بالجيزة

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:49 ص
ضبط 57 قضية مخدرات وسلاح فى حملة لتطهير البؤر الإجرامية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية، أسفرت عن تنفيذ 265 حكما قضائيا، وضبط 57 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت بؤر إجرامية بمدن قطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلى المنطقة الأثرية بالهرم وبولاق الدكرور وإمبابة والوراق، عن ضبط 14 خيال وجمال لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، و12 بائع متجول، بالإضافة إلى ضبط 85 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، وتحرير عدد من المحاضر لبائعين لحيازتهم اسطوانات غاز مدعمة وبيعها بالسوق السوداء.

وأزال ضباط شرطة المرافق بالجيزة 425 مخالفة تعدى وإشغالات بالطريق الدائرى وعدة أماكن أخرى بالمحافظة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


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