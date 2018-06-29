ضبط بنزين وأسطوانات غاز مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء فى حملة تموينية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأسفرت عن ضبط سولار واسطوانات غاز مدعمة ومواد تموينية مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط يوسف .ع. صاحب طلمبة رصيف بقرية سندسيس مركز المحلة، ومديره المسئول منى.ا، وبحوزتهما 1050 لتر سولار وبنزين مدعم بقصد إعادة طرحه للبيع بالسوق السوداء، وتحرر المحضر 38396 جنح مركز المحلة، كم تم ضبط 160 لتر بنزين مدعم بحوزة مجهول صاحب فرش بقرية دفرة مركز طنطا، وفر هاربا حال مشاهدته سيارة الحملة، وتحرر المحضر 656 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

وتمكنت الحملة من ضبط "زكريا.ز.ا" صاحب مستودع غاز بقرية الدواخلية مركز المحلة ومديره المسئول "عمرو.م.ا" وبحوزته 129 أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة سعة 12.5 كيلو لاستخدامها فى غير الغرض المخصص وتحرر المحضر 38850 جنح مركز المحلة.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط هيثم.م.م صاحب محل مبيدات زراعية بقرية الراهبين مركز سمنود، وبحوزته عدد 50 كيلو أسمدة زراعية مدعمة، وتحرر المحضر 44 أحوال مركز سمنود.

وضبط إيهاب.ح.ا صاحب معمل مخللات بقرية شبرا تنا مركز بسيون وبحوزته 3 أطنان مخللات متنوعة غير صالحة للاستهلاك وتحرر المحضر 10720 جنح مركز بسيون.

وضبط عصام. س. صاحب مخزن بأول طريق شوبر أول طنطا ومديره المسئول محمد. س.ا. وبحوزته 107 كيلو زبدة منتهية الصلاحية وتحرر المحضر 887 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول طنطا.

وتمكنت الحملة من ضبط إيمان.ص.ع صاحبة محل بقالة بقرية صناديد مركز طنطا وبحوزتها 633 صاروخا وبمب ألعاب نارية محدثه للصوت والشرر، وتحرر المحضر 650 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

كما قامت الحملة بالمرور على المحلات والأسواق، وتم ضبط 28 عدم حمل شهادة صحية و24 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى وقضية غلق مستودعات غاز فى أوقات العمل الرسمية وقضية إنتاج خبز مخالف للمواصفات، وقضية استخدام أكياس سوداء فى تعبئة المواد الغذائية.