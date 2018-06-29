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ضبط المتهم بقتل طفل وإصابة آخر فى عرس بقرية فى الشرقية

الجمعة، 29 يونيو 2018 03:01 م
ضبط المتهم بقتل طفل وإصابة آخر فى عرس بقرية فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق بالشرقية، اليوم، القبض على المتهم، بقتل طفل بطلق خرطوش بالرأس، وإصابة آخر بخرطوش باليد، أثناء تواجدهما بحفل عرس بقرية بنى شبل بالشرقية، مساء أمس، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق، برئاسة محمد علام، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة "عبد الله.ر.ف" 14 سنة وطفل آخر أثناء تواجدهما مع عدد من الأطفال بقرية بنى شبل مركز الزقازيق، لحضور حفل عرس بالقرية، قام "جودة.ص.ج" 20 سنة أحد الشباب بالقرية، بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش بحوزته ابتهاجا بالعرس، فأصابات الأعيرة طفلين، توفى أحدهما متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالرأس، فيما أصيب الثانى بخرطوش باليد، وقامت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتم التحفظ على جثة الأول بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

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مقتل طفل بطلق خرطوش بالرأس وإصابة آخر فى حفل عرس بقرية بالشرقية

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