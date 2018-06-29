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الجمعة، 29 يونيو 2018 12:38 ص
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ضبط أسلحة ومخدرات وألعاب نارية فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:24 ص
ضبط أسلحة ومخدرات وألعاب نارية فى حملة أمنية بالغربية اسلحه - ارشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت الحملة عن ضبط 4 سلاح نارى ، 2طبنجة، و2 فرد خرطوش، و4 طلقة خرطوش، كما تم ضبط 130جرام حشيش، و54 جرام هيروين، و100 جرام بانجو ، وضبط 19 قطعة سلاح أبيض، و12متهمين هاربين، و2 مراقب هارب.

كما تمكنت الحملة من ضبط 16عنصراجرامى من العناصر الخطرة،و7مسجل شقى خطر، و9 متهما لهم كارت معلومات جنائية، وضبط 20 قضية لعناصر إجرامية، كما تمكنت من ضبط 74 قضية تموينية متنوعة، و3 قضية أموال عامة وضبط 10 قضايا اداب عامة وضبط 633 صاروخ العاب نارية فى قضية ألعاب نارية ،وقضية تنقيب عن الاثاروضبط 243 قضية مرافق عامة  تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.

 


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