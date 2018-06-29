ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 890 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عبدالوهاب، رئيس وحدة البحث الجنائى بالمديرية، من ضبط 5 أسلحة نارية " 4 فرد خرطوش، و 2 طبنجة"، و10 طلقات، و10 أسلحة بيضاء، كما ضبطت الحملة نصف كيلو حشيش و250 جرام هيروين بحوزة عاطلين .

جاء ذلك إطار تكثيف التواجد الأمنى وضبط النوعيات الخطرة، خاصة فى مجال البلطجة بكافة أشكالها وضبط الخارجين عن القانون بالتنسيق وفرع الأمن العام بكفرالشيخ.

كما تمكنت الحملة من إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، وإزالة 350 حالة إشغالات بمدن محافظة كفر الشيخ.

كما تمكنت الحملة التموينية من تحرير42 محضراً متنوعاً، منهم تحرير 3 محاضر تجميع اسطوانات غاز صغيره مدعمه، و4 محاضر ذبح لحوم بلدية خارج المجزر الحكومى، و5 محاضر مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، و8 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و15 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر عرض لحوم مكشوفة للبيع.

كما تمكنت الحملة المرورية من تحرير 890 مخالفة مرورية متنوعة، منهم ضبط 10 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية ، وضبط 4 من قائدى السيارات تحت تأثير المخدر.