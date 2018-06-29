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الجمعة، 29 يونيو 2018 06:49 ص
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صور.. ماتيس يتعهد الإبقاء على موقف دفاعى قوى رغم وقف المناورات مع سول

الجمعة، 29 يونيو 2018 06:00 ص
صور.. ماتيس يتعهد الإبقاء على موقف دفاعى قوى رغم وقف المناورات مع سول جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركى
طوكيو (أ ف ب)
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أكد وزير الدفاع الأميركى جيمس ماتيس، الجمعة، أن واشنطن ستحافظ على موقف دفاعى "قوى" مع حلفائها الإقليميين، على الرغم من قرارها وقف مناورات عسكرية كانت مقررة مع كوريا الجنوبية.

وقال ماتيس، إثر محادثات مع نظيره اليابانى إيتسونورى أونوديرا فى طوكيو التى يزورها فى إطار جولة إقليمية "نُبقى على موقف دفاعى مشترك قويّ، من أجل أن نضمن أن دبلوماسيينا يواصلون التفاوض من موقع قوة لا جدال فيه"، فى إشارة إلى المفاوضات الجارية مع كوريا الشمالية. وأضاف ماتيس "التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجز الزاوية لاستقرار منطقة المحيط الهادئ الهندي، والتزامنا يبقى راسخا".

جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى
جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى

 

ماتيس يصافح نظيره اليابانى
ماتيس يصافح نظيره اليابانى

 

مصافحة بين وزير الخارجية الأمريكى واليابانى
مصافحة بين وزير الخارجية الأمريكى واليابانى

 

مؤتمر صحفى بين ماتيس ونظيره اليابانى
مؤتمر صحفى بين ماتيس ونظيره اليابانى

 


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