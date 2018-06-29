صور.. ماتيس يتعهد الإبقاء على موقف دفاعى قوى رغم وقف المناورات مع سول

طوكيو (أ ف ب)

أكد وزير الدفاع الأميركى جيمس ماتيس، الجمعة، أن واشنطن ستحافظ على موقف دفاعى "قوى" مع حلفائها الإقليميين، على الرغم من قرارها وقف مناورات عسكرية كانت مقررة مع كوريا الجنوبية.

وقال ماتيس، إثر محادثات مع نظيره اليابانى إيتسونورى أونوديرا فى طوكيو التى يزورها فى إطار جولة إقليمية "نُبقى على موقف دفاعى مشترك قويّ، من أجل أن نضمن أن دبلوماسيينا يواصلون التفاوض من موقع قوة لا جدال فيه"، فى إشارة إلى المفاوضات الجارية مع كوريا الشمالية. وأضاف ماتيس "التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجز الزاوية لاستقرار منطقة المحيط الهادئ الهندي، والتزامنا يبقى راسخا".



جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى



ماتيس يصافح نظيره اليابانى



مصافحة بين وزير الخارجية الأمريكى واليابانى