صور.. ذوى المعتقلين فى نيكاراجوا على خلفيات المظاهرات يطالبون بالإفراج عنهم

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

طالب ذوى المعتقلين فى نيكاراجوا، بالإفراج عن المعتقلين على خلفية المظاهرات الأخيرة، والذين اعتقلتهم قوات الأمن على خلفية المظاهرات العنيفة التى اندلعت احتجاجاً على إصلاح أنظمة التقاعد فى نيكاراجوا.

وقالت منظمة لحقوق الإنسان، إن شرطة نيكاراجوا ومسلحين ملثمين اشتبكوا مع محتجين مناهضين للحكومة، مما أسفر عن مقتل شخصين عقب تعليق محادثات سلام تهدف لوقف شهرين من المظاهرات الدموية.

وأظهرت لقطات فيديو لـ"رويترز" شبانا مسلحين بقذائف مورتر، وأسلحة بيضاء يطلقون مقذوفات من خلف متاريس بمدينة ماسايا فى جنوب البلاد، وتسببت الاحتجاجات فى محاصرة مركز شرطة لأكثر من أسبوعين فى تحد للرئيس دانييل أورتيجا.

وتشهد نيكاراجوا اضطرابات منذ اقترح الرئيس فى أبريل تخفيض مزايا بنظام المعاشات لتغطية نقص فى منظومة التأمين الاجتماعى، وأثارت الخطة، التى ألغيت فى وقت لاحق، مظاهرات تحولت للعنف ودفعت لمطالب باستقالة الرئيس، وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن 285 شخصا على الأقل قتلوا منذ ذلك الحين فى اشتباكات بين قوات مؤيدة للرئيس ومتظاهرين.



جانب من الاحتجاجات



ذوى المعتقلين فى طريقهم لزيارة ذويهم



ذوى المعتقلين يتظاهرون بمحيط



رفع لافتات لإحد المعتقلات



فتاة تحمل صورة أحد المعتقلين



لافتة تحمل صورة إحدى المعتقلات