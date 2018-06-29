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الجمعة، 29 يونيو 2018 10:12 م
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صور.. ترامب: حكومتى لن تستريح حتى تقلل من جرائم العنف وتحمى الأبرياء

الجمعة، 29 يونيو 2018 08:22 م
صور.. ترامب: حكومتى لن تستريح حتى تقلل من جرائم العنف وتحمى الأبرياء ترامب
(أ ش أ) تصوير (أ ف ب)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، اليوم الجمعة ، إن حكومته لن تستريح حتى تفعل كل ما بوسعها للتقليل من جرائم العنف وحماية حياة الأبرياء.

وعبر ترامب، خلال خطاب نقلته شبكة "سى إن إن"، احتفالًا بمرور ستة شهور على قرارات تخفيض الضرائب التى إتخذها ـ عن تعازيه ودعمه لأسر ضحايا إطلاق النار الذى وقع أمس الخميس داخل إحدى الصحف بولاية ماريلاند الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكى أن الصحفيين وجميع المواطنين الأمريكيين يجب أن يكونوا آمنين وهم يؤدون واجبهم، وقال إن الاقتصاد وضعه الآن جيد مضيفًا أن "الاصلاحات" الضريبية التى قام بها أتاحت المزيد من فرص العمل وساعدت المواطنين فى الحفاظ على أموالهم.

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

 

جانب من الكلمة
جانب من الكلمة

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

كلمة ترامب
كلمة ترامب

 


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