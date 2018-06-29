صور.. تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة ساعة لعدم اكتمال النصاب

أعلن الدكتور أيمن عثمان، أمين عام النقابة العامة للصيادلة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، لمدة ساعة، والمقرر عقدها الآن بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى، وحضور صيدلى، مشيرا إلى أن بعض أعضاء النقابات الفرعية مازالوا فى الطريق.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، 2016، 2017، ويتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما ستتم مناقشة عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة لاعتمادها، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياه والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.