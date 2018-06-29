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الجمعة، 29 يونيو 2018 04:46 ص
خالد صلاح
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صور.. بركان "جبل أجونج" فى بالى الإندونيسية يثور مجددا ويقذف حمما ودخانا

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:00 ص
صور.. بركان "جبل أجونج" فى بالى الإندونيسية يثور مجددا ويقذف حمما ودخانا بركان جبل أجونج يثور مجددا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب _ رويترز
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جدد بركان "جبل أجونج" فى بالى الإندونيسية، إطلاق الحمم البركانية مساء الخميس، بعد أسابيع التوقف، حيث بدأ أوائل يناير الماضى فى إطلاق دخان كثيف وصل ارتفاعه لنحو 700 متر .

ورصدت وكالة الحد من الكوارث فى إندونيسيا - فى بيان نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - وصول ارتفاع الأبخرة والدخان الناتجة عن انفجار البركان إلى الذروة ، بارتفاع كبير وصل مداه إلى القرى المجاورة.

وأبرزت وكالتى رويترز والأنباء الفرنسية،  صورا للانفجار البركانى من قرى مجاورة لجبل أجونج، والتى أظهرت ارتفاع أعمدة الدخان وانطلاق الحمم البركانية فى السماء لمسافات طويلة .

الانفجار البركانى
الانفجار البركانى

 

ثوران البركان
ثوران البركان

 

أعمدة الدخان تنطلق من فوهة البركان
أعمدة الدخان تنطلق من فوهة البركان

 

الانفجار البركانى فى جبل أجونج
الانفجار البركانى فى جبل أجونج

 

الانفجار البركانى
الانفجار البركانى

 

الحمم البركانية تخرج من فوهة البركان
الحمم البركانية تخرج من فوهة البركان

 

السكان فى القرى المجاورة يضعون الكمامات
السكان فى القرى المجاورة يضعون الكمامات

 

انفجار البركان
انفجار البركان

 

بركان جبل أجونج يثور مجددا
بركان جبل أجونج يثور مجددا

 

تجدد ثوران البركان
تجدد ثوران البركان

 

 


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اندونيسيا

ثوران بركان اندونيسيا

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