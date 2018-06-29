صور.. انطلاق الماراثون الرياضى "تبرع بدمك..شارك الحياة" برام الله فى فلسطين

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

نظمت وزارة الصحة صباح اليوم الجمعه برام الله، الماراثون الرياضى (تبرع بدمك ..شارك الحياة) بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة والشباب، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، إحياءاً لليوم العالمى للمتبرع بالدم، لتعزيز ثقافة التبرع الطوعى، وذلك تحت رعاية وزير الصحة د. جواد عواد.

وانطلق المارثون الذى نظمته الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة فى وزارة الصحة وبمشاركة 877 مواطناً ومتطوعاً من ميدان نيلسون مانديلا فى رام الله، باتجاه سرية رام الله الأولى بمشاركة فئات عمرية مختلفة حيث تم تخصيص أَسِرّة للمتبرعين.

وأشاد وزير الصحة بأبناء شعبنا المعطاء والذى لم يبخل بدمائه يوما، داعيا الجميع الى المزيد من العطاء والتبرع الطوعى بالدم والذى يخدم المتبرع والمريض، معربا عن شكره لكل من ساهم فى إنجاح هذه الفعالية وعلى رأسهم طواقم بنك الدم المركزى، و أفراد الشرطة الفلسطينية، وطواقم الهلال الأحمر الفلسطينى.

كما اشار الوزير عواد أن طواقم بنوك الدم فى وزارة الصحة دائما على أهبة الإستعداد لأى طارئ لاسمح الله، وأن بنك الدم المركزى تتوفر فيه زمر الدم المختلفة وبرصيد إستراتيجى، يسمح للوزارة بالسيطرة على أى ظرف طارئ.

من جانبه قال مدير عام الخدمات الطبية فى الوزارة أسامة النجار، إن هدف الفعالية هو توعية أفراد المجتمع الفلسطينى وزيادة وعيهم حول ثقافة التبرع الطوعى بالدم، وجعل عملية التبرع نوع من الثقافة التى يمارسها الانسان فى حياته بشكل طبيعى.

وفى ختام الماراثون، تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين، من كافة الفئات العمرية المشاركة.



أحد الأطفال



أحد الفائزين بالمهرجان



العشرات يشاركون فى ماراثون تبرع بالدم



جانب من الماراثون



جانب من توزيع الجوائز



جانب من ماراثون تبرع بالدم شارك الحياه



جانب من ماراثون شارك بالدم



جوائز الماراثون



حفلات خلال الماراثون



طفل يشارك فى الماراثون



ماراثون فى فلسطين