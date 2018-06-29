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صور.. "العصار" يستقبل وزيرة الصحة لمتابعة سير المشروعات المشتركة بين الجانبين

الجمعة، 29 يونيو 2018 09:57 ص
صور.. "العصار" يستقبل وزيرة الصحة لمتابعة سير المشروعات المشتركة بين الجانبين الدكتور محمد سعيد العصار يستقبل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
كتب زكى القاضى
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بمقر ديوان عام الوزارة.
 
الدكتور محمد سعيد العصار يستقبل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد (1)
 
وهنأ "العصار" وزيرة الصحة والسكان على توليها منصبها الجديد وأشار إلى إستكمال مسيرة العمل الحالية بين الوزارتين فى إطار خطة التنمية لمصر 2030، واستعرض العصار المشروعات التى يتم تنفيذها مع وزارة الصحة  ( منظومة التأمين الصحى –مصنع بنج الأسنان – مصنع السرنجات ذاتية التدمير – مصنعالأمصال ومشتقات الدم – ومصنع أدوية معالجةالأورام)، وذلك لما توفره هذه  المشروعات من خدمات بجودة عالية وبتكلفة منخفضة لصالح المواطن المصرى.
 
الدكتور محمد سعيد العصار يستقبل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد (2)
 
وأشار العصار إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تمتلك العديد من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التى تساعد على  سرعة ودقة تنفيذ المشروعات مع وزارة الصحة بمقايس الجودة العالمية.
 
الدكتور محمد سعيد العصار يستقبل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد (3)
 
ومن جانبها أعربت "زايد" عن ثقتها فيما تمتلكة وزارة الإنتاج الحربى من مقومات يمكن استغلالها فى المشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تقوم بها وزارةالصحة وفقاٌ لخططها المستقبيلة، وذلك فى ضوء التعاون المثمر خلال الفترة السابقة والإلتزام والدقة فى العمل التى تنتهجها شركات ووحدات الإنتاج الحربى فى تنفيذ المشروعات المشتركة وتنفيذها بالجودة المطلوبة وبأسعار منافسة.

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