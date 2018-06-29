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الجمعة، 29 يونيو 2018 08:50 م
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صور.. أهالى درعا يرحبون بتقدم الجيش السورى بعد استسلام مسلحين

الجمعة، 29 يونيو 2018 08:10 م
صور.. أهالى درعا يرحبون بتقدم الجيش السورى بعد استسلام مسلحين الجيش السورى
وكالات
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تجمع المئات من أهالى بلدة "إبطع" بريف مدينة درعا السورية، ترحيبا بوحدات الجيش العربى السورى، التى دخلت إلى البلدة بعد استسلام المسلحين وتسليم أسلحتهم وذخيرتهم تمهيدا لتسوية أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأوضحت وكالة "سانا" السورية، أن حشودا كبيرة من أهالى البلدة الواقعة شمال مدينة درعا بنحو 20 كم تجمعوا منذ صباح اليوم فى الساحة الرئيسية بالبلدة ترحيبا بالجيش ودعما له فى حربه على التنظيمات الإرهابية التكفيرية وانتصاراته.

وحمل الأهالى المشاركون فى التجمع الأعلام الوطنية وصور الرئيس بشار الأسد ورددوا هتافات تحيى بطولات الجيش العربى السورى وتؤكد دعمهم له ووقوفهم إلى جانبه لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضى السورية.

امرأة تحمل علم سوريا
امرأة تحمل علم سوريا

 

تجمع أهالى درعا
تجمع أهالى درعا

 

ترحيب بالجيش السوري
ترحيب بالجيش السوري

 

صورة بشار الأسد
صورة بشار الأسد

 


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