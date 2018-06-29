"صناعة الدواء" ترسل مذكرة لوزيرة الصحة تتضمن مقترحات لحل أزمة الدواء

كتبت: دانه الحديدى

أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن الغرفة طالبت بتحديد موعد لعقد اجتماع مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمناقشة الأزمة التى يمر بها قطاع الأدوية بالوقت الحالى.

وأضاف رستم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إرسال مذكرة لوزيرة الصحة، تتضمن عددًا من المقترحات التى وضعتها الغرفة لحل الأزمة الحالية، والمتمثلة فى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب رفع أسعار المحروقات، وهو الأمر الذى تشهده كل الصناعات، مع وجود اختلاف يتمثل فى أن الأدوية محدد أسعارها بنظام "التسعيرة الجبرية".

وفيما يتعلق بتحريك أسعار الأدوية، أوضح نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن النقاش حول الأسعار الحالية للأدوية يعد مقترحًا من ضمن مقترحات أخرى تم إرسالها لوزيرة الصحة، لافتًا أن المذكرة التى أرسلتها الغرفة تتضمن النقاش حول السياسات المنظمة لقطاع الدواء ككل، والتى تحتاج لمراجعة.