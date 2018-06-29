صحيفة: ترامب عرض على ماكرون الخروج من الاتحاد الأوروبى

(أ ف ب)

أوردت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة، أنه خلال لقائهما فى البيت الأبيض فى أبريل، عرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون أن يخرج من الاتحاد الاوروبى ويتوصل إلى اتفاق تبادل ثنائى مع الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة فى مقال عن اثنين من المسؤولين الأوروبيين أن ترامب قال لماكرون الذى انتخب على أساس برنامج مؤيد لأوروبا، "لماذا لا تخرج من الاتحاد الأوروبي؟".، وأكد مصدر دبلوماسى لفرانس برس مضمون هذا الحديث.

ولا يفوت ترامب مناسبة إلا يهاجم فيها الاتحاد الأوروبى متحدثا عن ممارسات تجارية ظالمة وخصوصا فى قطاع السيارات.

وقال مساء الأربعاء خلال تجمع فى ولاية داكوتا الشمالية إن "الاتحاد الاوروبى وجد بالتأكيد للاستفادة من الولايات المتحدة".

كذلك، ينتقد ترامب بشدة المنظمات المتعددة الطرف، وخلال قمة مجموعة السبع فى كندا أكد لنظرائه الغربيين أن حلف شمال الأطلسى "سيء تماما مثل اتفاق نافتا" حول التبادل الحر فى أمريكا الشمالية.

وسط هذه الاجواء المشحونة مع حلفائه، يشارك ترامب فى قمة الحلف الأطلسى فى بروكسل فى 11 و12 يوليو قبل ان يلتقى بعد بضعة أيام فى هلسنكى نظيره الروسى فلاديمير بوتين.