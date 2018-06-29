صحيفة إسبانية تكشف عن شبكات لاستغلال جنسى للهاربات من أزمة فنزويلا الاقتصادية

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "إن سايت جريم" الإسبانية، إنه تم الكشف عن شبكتين مختلفتين، إحداهما فى فنزويلا ، والأخرى فى إسبانيا مكرسين للاستغلال الجنسى للنساء والفتيات اللاتى هربن من الأزمات السياسية والاقتصادية فى فنزويلا.

ووفقا للصحيفة، فإن تلك العصابات استغلت حالة اليأس التى انتابت العديد من الشباب والنساء لإيجاد فرص عمل فى الخارج، واستغلوا حالتهم الاقتصادية اليائسة بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد للإيقاع بضحاياهم والوقوع فى حالات البغاء القسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإسبانية أعلنت عن اعتقال 9 أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء فى شبكة الاتجار بالجنس المقيمين فى سالامنكا، شمال غرب البلاد، وتم اعتقالهم لتورطهم مع مجموعة مكرسة للاتجار فى النساء الفنزويليين، التى أجربتهم على العمل فى الدعارة فى ظروف مشابهة .

واستخدمت الشبكة سلسلة من الملاهى الليلية ذات الحراسة المشددة لزيادة الأرباح من قبل الدعارة القسرية، وتم إنقاذ 13 ضحية وأكثر من 2 مليون يورو، بالإضافة إلى ضبط العديد الممتلكات والمجوهرات والسيارات.