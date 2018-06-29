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الجمعة، 29 يونيو 2018 07:46 ص
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سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة، 29 يونيو 2018 07:00 ص
سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة سيوله مروريه - ارشيفيه
كتب عبد الرحمن سيد
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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدء من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.


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