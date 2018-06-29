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الجمعة، 29 يونيو 2018 05:00 م
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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-6-2018 فى مصر

الجمعة، 29 يونيو 2018 03:10 م
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-6-2018 فى مصر الريال السعودى
كتب – إسلام سعيد
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واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 29-6-2018، مسجلا بالسوق المصرية 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، وفقا لأخر تعاملات البنك المركزى المصرى.

تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذى شهدته العملة فى سعرها خلال شهر رمضان، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلا، وسرعان ما عاود الريال السعودى للاستقرار مجددا أمام الجنيه.

وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.73  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

وهناك وفرة من العملة السعودية فى السوق المصرى، وهناك وفرة لدى كافة البنوك والصرافات فى مصر من الريال السعودى.

 


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