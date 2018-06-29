زياد الرحبانى يعلن انتهاء القطيعة مع فيروز وإحياء حفل مشترك العام القادم

(رويترز)

أعلن الفنان والموسيقى اللبنانى زياد الرحبانى، مساء اليوم الجمعة، عن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع والدته الفنانة فيروز بعد قطيعة دامت سنوات، كما أعلن عن حفل لفيروز فى العام القادم.

وقال الرحبانى فى حوار متلفز، إنه يتواصل يومياً مع فيروز بعد سوء تفاهم وقع بينهما على خلفية إعلانه عن موقفها السياسي.

وأضاف الرحبانى: "عم تركب الأمور ورجع مشى الحال.. قريبا جدا بيكون كل شى رجع لمكانه".

وردا على سؤال عما إذا كانت المصالحة قد تمت فعلا قال الرحبانى: "نعم وعم بنجرب نحل القصة مع أختي، لأن أختى عن سوء نية أو عن عدم دراية عملت عمل لفيروز كان مش كتير (موفق)...وأمى حتى ما سألتنى رأيى فيه، حكيتنى ورجعنا نشوف بعض وما سألتنى رأيي".

وعندما سئل أيضا عما إذا كان يزور فيروز قال: "أى طبعا. كل يوم وبنشوف بعض وإنشاء الله يكون عندنا حفلة السنة الجايي"

واعتبر الرحبانى أن ما وقع مع فيروز هو مجرد سوء تفاهم استفاد منه أناس كثيرون.

كان زياد الرحبانى قد أعلن قبل ثلاث سنوات أن والدته معجبة بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأمر الذى أغضب فيروز وشقيقته المخرجة ريما.